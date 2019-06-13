Ковбойский девичник на борту разъярил пассажиров самолета
Пассажиры авиарейса авиакомпании Ryanair были недовольны девушками, которые решили провести девичник прямо на борту. Об этом сообщает Daily Star.
Во время полета самолета, совершавшего перелет из Бирмингема в Аликанте, одна из пьяных пассажирок прыгала на игрушечной лошади по проходу. В это время за ней скакал мужчина в костюме ковбоя.
По словам пассажира рейса Роберта Мэлтона, нарушители уже поднялись пьяными на борт самолета. С собой у них были пакеты из-под сока, в которых находился алкоголь. Американец отметил, что членов экипажа происходящее не беспокоило, наоборот, одна из стюардесс попросила его убрать откидной столик.
Ранее сообщалось, что пьяного авиадебошира увезли на кресле-каталке в дежурную часть в Домодедово.