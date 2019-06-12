Синоптики пообещали похолодание до +1°С

В Московском регионе ночью с 13 на 14 июня ожидается резкое похолодание, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

По прогнозам синоптиков, температура опустится до +1°С.

Уточняется, что к 13 июня в Москве «заметно посвежеет», днем ожидается +22°С.

«Самой холодной на этой неделе окажется ночь с четверга на пятницу - в Москве около +10°С, по области +5...10°С, местами до +1°С», — говорится в сообщении.

В центре добавили, что в предстоящие выходные в дневное время будет до +27°С.