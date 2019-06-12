На протестах в Гонконге применили слезоточивый газ

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона участников протестов. Об этом сообщает Sky News.

Также сотрудники правоохранительных органов заявили, что будут применять силу к демонстрантам, поскольку десятки тысяч людей собираются возле правительственных зданий.

ОМОН также применил резиновые пули и водяные пушки, чтобы оттеснить молодых протестующих от правительственной штаб-квартиры в Гонконге.

Причиной протеста стало недовольство китайцев правящей коммунистической партией и президентом Си Цзиньпинем, а также законопроектом об экстрадиции.

Ранее сообщалось, что более 1 млн человек вышли на акцию в Гонконге .