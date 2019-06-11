«Головотяпство либо провокация»: Матвиенко о деле Голунова

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала ситуацию с задержанием журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она заявила, что в деле было либо головотяпство, либо провокация.

«Либо это непрофессионализм, либо это головотяпство, либо это провокация, даже не знаю, как это назвать», — заявила Матвиенко.

Она также назвала оправданным широкий общественный резонанс вокруг дела.

По ее словам, нарушения, допущенные в деле журналиста, вызывают недоверие к следственным органам. Так спикер отметила, что возникают вопросы в связи с задержанием более чем на 48 часов без решения суда, почему фотографии были сделаны не из его квартиры, а также почему сам Голунов не присутствовал при обыске.

Ранее Матвиенко заявила, что делом Голунова лично займется генеральный прокурор России Юрий Чайка.