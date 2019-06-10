При крушении вертолета на Манхэттене погиб человек, передает ABC News.

Сообщается, что погибший — это пилот.

Данных о других пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что крушение произошло ориентировочно на пересечении 51-ой улицы и Седьмой авеню на Манхэттене.