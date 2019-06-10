МВД и прокуратура проверят дело Голунова

Заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева заявила о том, что МВД и прокуратура начали проверку по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщает РИА «Новости».

«То, что проверка началась, нам говорили. И служба собственной безопасности МВД, и прокуратура будут работать рука об руку, но результатов мы еще не видели, возможно, прошло мало времени», — рассказала Меркачева.

Она заявила, что не представляет, какими фактами будут апеллировать в суде представители полицейского департамента. По словам заместителя главы ОНК, сотрудники правоохранительных органов «скорее всего укажут на свои ошибки».

Ранее журналиста «Медузы» Ивана Голунова доставили в ГСУ Главного управления МВД по Москве.

Голунова задержали 6 июня в Москве. Спустя два дня Никулинский суд отправил его под домашний арест до 7 августа. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Сам Голунов утверждает, что наркотики ему подбросили