Суд вынес приговор полковнику Захарченко

Пресненский суд Москвы вынес приговор полковнику Дмитрию Захарченко, сообщает РИА «Новости».

Захарченко приговорили к 13 годам колонии.

Суд оштрафовал его на 117 миллионов руб.

Также Захарченко лишен звания.

Ранее суд признал полковника Захарченко виновным по трем пунктам. При этом Захарченко оправдали по ключевому обвинению — получению взятки.

Прокуратура просила для Захарченко 15,5 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 494,9 млн руб. Полковник не признает свою вину.