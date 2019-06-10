Стали известны подробности условий домашнего ареста журналиста Голунова

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева рассказала об условиях нахождения под арестом журналиста «Медузы» Ивана Голунова, передает ТАСС.

Она сообщила, что Голунов письменно отказался от специализированной медицинской помощи, но ему разрешено позвонить и вызвать скорую в случае необходимости. Для других целей использование мобильной связи запрещено.

Также она рассказала, что Голунову надели на ногу контрольный браслет, а в его квартире разместили специальное устройство по контролю за его перемещениями.

По словам Меркачева, следователь не стал забирать у журналиста загранпаспорт, этот документ остается на руках у Голунова.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за делом журналиста Ивана Голунова.

Голунова задержали 6 июня в Москве. Спустя два дня Никулинский суд отправил его под домашний арест до 7 августа. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Сам Голунов утверждает, что наркотики ему подбросили.