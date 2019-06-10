Женщина перед взлетом случайно открыла аварийный выход самолета

В Британии женщина перед взлетом случайно открыла аварийный выход лайнера, из-за чего рейс был задержан. Об этом сообщает Independent.

Как отмечается, рейс готовился к взлету, когда одна пассажирка решила сходить в туалет. Несмотря на то, что загорелось табло, требующее пристегнуть ремни безопасности, женщина встала со своего места.

Уточняется, что дойдя до конца салона, женщина случайно открыла дверь аварийного выхода, которая располагалась рядом с дверью туалета.

В итоге, аварийный трап самолета автоматически пришел в действие, и вылет самолета был задержан на восемь часов.

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