Названо количество удовлетворенных жизнью россиян

Почти половина опрошенных россиян (49%) заявила, что они удовлетворены уровнем своей жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

Как отмечается, 28% респондентов подчеркнули, что нынешний уровень их жизни устраивает отчасти, еще 22% опрошенных сообщили о своем недовольстве.

Уточняется, что большинство россиян (61%) оценили материальное положение своей семьи как среднее, еще 14% отметили, что оно выше среднего, а 25% сказали, что их материальное положение плохое.

Кроме того, больше половины респондентов считают, что экономическое положение в стране среднее, 13% дали оценку «выше среднего», а 28% — «ниже среднего».

В опросе приняли участие 1600 совершеннолетних россиян, которых опросили методом интервью.

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