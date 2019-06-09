Летевший из Петербурга самолет вынужденно сел в Москве

Летевший из Санкт-Петербурга в Алма-Ату самолет казахстанской авиакомпании Air Astana совершил вынужденную посадку в аэропорту Москвы, передает РИА «Новости».

Вынужденная посадка произошла по техническим причинам, сообщили в авиакомпании.

По данным авиаперевозчика, во время полета на дисплее сигнализации появилось сообщение о низком давлении масла в двигателе №1.

В ходе посадки никто не пострадал, в настоящее время пассажиры находятся в терминале.