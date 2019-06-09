Сталкеров поймали в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
Трое сталкеров были задержаны в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС украинскими пограничниками, сообщает РИА «Новости».
Посетителями зоны отчуждения оказались жители города Ровно и Ровенской области.
»...вероятно, после просмотра популярного телесериала о ядерной катастрофе в Чернобыле, решили попасть в запретную зону с целью экстремального отдыха», — говорится в сообщении.
В отношении правонарушителей составлены административные протоколы, им грозит штраф.
Ранее были раскрыты истинные мотивы создателей сериала «Чернобыль».