Сталкеров поймали в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

Загоризонтная радиолокационная станция «Дуга» в районе Чернобыля
Alexander Blecher/Wikimedia Commons

Трое сталкеров были задержаны в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС украинскими пограничниками, сообщает РИА «Новости».

Посетителями зоны отчуждения оказались жители города Ровно и Ровенской области.

»...вероятно, после просмотра популярного телесериала о ядерной катастрофе в Чернобыле, решили попасть в запретную зону с целью экстремального отдыха», — говорится в сообщении.

В отношении правонарушителей составлены административные протоколы, им грозит штраф.

Ранее были раскрыты истинные мотивы создателей сериала «Чернобыль».