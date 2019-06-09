В Подмосковье считавшаяся утонувшей девочка выжила

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что правоохранительные органы проверят обстоятельства инцидента с девочкой, которую сначала объявили утонувшей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, инцидент произошел на территории SPA-отеля во время соревнований, которые аниматоры проводили с детьми.

«По информации комиссии по делам несовершеннолетних, девочка нахлебалась воды, начала тонуть», --сказала Мишонова.

Она добавила, что девочка была госпитализирована, она жива. В отель направились сотрудники правоохранительных органов для проверки.

Ранее сообщалось, что на озере Пюхяярви на востоке Финляндии утонул российский гражданин.