Температура в Москве приближается к рекордной

В центре погоды «Фобос» проинформировали о том, что 9 июня температура в столице приблизится к рекордной. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что в воскресенье в городе будет душная и знойная погода. При этом из-за испарения водяного пара и сильного прогрева воздуха могут формироваться кучево-дождевые облака.

«При этом температурный фон останется на 9-10°С выше климатической нормы, что считается аномалией, и будет близко к рекорду для этого дня, установленного в 1948 г.», — говорится в сообщении.

Как уточняется, температурный рекорд 1948 года составил 32,1°С.

Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье ожидается до 32°С.