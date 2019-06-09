В Тюмени произошел пожар в колонии, пострадали 17 человек

В Тюмени произошел пожар на территории исправительной колонии. Об этом сообщает сайт kp.ru.

По данным МЧС, о возгорании стало известно 0.25. Оно началось в кирпичном одноэтажном здании следственного изолятора исправительной колонии №1. Площадь возгорания составила 5 кв. м, открытое горение были ликвидировано в 0.46.

«Спасены 17 человек», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что семи заключенным потребовалась медицинская помощь из-за отравления продуктами горения. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом.

Ранее в УФСИН рассказали, из-за чего мог произойти пожар в колонии под Екатеринбургом.