Прокурор попросил арестовать Голунова на два месяца

Прокурор попросил арестовать обвиняемого в попытке сбыта наркотиков журналиста Ивана Голунова на два месяца, передает РИА «Новости».

Прокурор поддержал ходатайство следователя.

По словам обвинения, Голунов может скрыться.

Ранее журналист в зале суда поблагодарил всех за поддержку, а на его лице появились слезы.