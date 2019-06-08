Прокурор попросил арестовать Голунова на два месяца

Журналист интернет-издания «Медуза» Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте...
Евгений Одиноков/РИА Новости

Прокурор попросил арестовать обвиняемого в попытке сбыта наркотиков журналиста Ивана Голунова на два месяца, передает РИА «Новости».

Прокурор поддержал ходатайство следователя.

По словам обвинения, Голунов может скрыться.

Ранее журналист в зале суда поблагодарил всех за поддержку, а на его лице появились слезы.