Профессор педвуза назвал «отстоем» врачей и учителей

Профессор Московского педагогического университета Евгений Жаринов сообщил, что в школах и поликлиниках работают худшие выпускники, передает «Говорит Москва».

Так он прокомментировал слова проректора РАНХиГС Ивана Федотова, который заявил, что в школьные учителя идут «закомплексованные неудачники».

При этом Жаринов не согласился с критикой Федотова в адрес педвузов и сказал, что педагогические вузы все же готовят и хороших специалистов.

«Педвуз готовит специалиста. Лучшие из них идут в аспирантуру, худшие в школы не идут, туда идут совсем худшие. Кто из врачей работает в поликлинике? Да самый отстой!», — заявил Жаринов.

Ранее в СМИ появилась информация, что проректор РАНХиГС Иван Федотов назвал учителей «серой массой закомплексованных неудачников».