Журналисту Голунову предъявили обвинение

Журналисту «Медузы» Ивану Голунову предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Как отмечается, следствие предъявило Голунову обвинение по ст. 30 и ст. 228.1 УК России (покушение на сбыт наркотиков в крупном размере).

В МВД до этого рассказали, что в арендуемой квартире журналиста были найдены наркотики. Часть вещества, которое было изъято, представляет собой кокаин, массой свыше 5 гр.

Однако сам Голунов утверждает, что ему подбросили два незнакомых ему пакета с неизвестным веществом.

Ранее МВД сообщило об изъятии наркотика в квартире журналиста Голунова.