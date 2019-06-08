Полицейский сбил 10-летнего ребенка на служебном автомобиле под Сумами

В Сумской области представитель правоохранительных органов на служебном автомобиле сбил 10-летнего ребенка. Об этом сообщают «Украинские новости».

Отмечается, что инцидент произошел 7 июня в Конотопе около 18.30, когда ребенок переходил дорогу на ул. Успенско-Троицкой. После произошедшего мальчика доставили в медицинское учреждение.

Согласно представленной информации, в отношении полицейского, находившегося за рулем, было начато уголовное производство. За рулем он находился в трезвом состоянии, в настоящее время его задержали и поместили под стражу.

Ранее сообщалось, что полицейских, подозреваемых в причастности к убийству 5-летнего ребенка в Киевской области, уволили со службы.