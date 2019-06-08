Теракт предотвращен в Нью-Йорке на Таймс-Сквер

В Нью-Йорке был задержан мужчина по обвинению в попытке нелегального приобретения огнестрельного оружия, передает Reuters.

Согласно имеющейся информации, он собирался его использовать для нападения на Таймс-сквер.

NBC News уточняет, что задержанным является 22-летний Ашикуль Алам, проживающий в Куинсе. Он находился под наблюдением нью-йоркской антитеррористической группы ФБР, которая устроила спецоперацию по его задержанию после того, как он предпринял попытку купить два самозарядных пистолета Glock 19.

Несколько месяцев назад на Манхэттене неизвестный расстрелял людей на улице.