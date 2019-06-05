Суд арестовал третьего фигуранта дела об убийстве спецназовца

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Красногорский городской суд в рамках дела об убийстве спецназовца арестовал подозреваемого в хулиганстве экономиста Сурена Маркосяна, передает РИА «Новости».

По данным агентства, суд арестовал Маркосяна до 2 августа.

Как отмечается, Маркосян подозревается в групповом хулиганстве.

При этом подозреваемый заявил, что не имеет никакого отношения к драке.

Ранее сообщалось, что суд арестовал предполагаемого убийцу спецназовца.

Бывший спецназовец Никита Белянкин погиб ночью 1 июня в драке, когда попытался заступиться за прохожего, которого избивала толпа.