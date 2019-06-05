Суд арестовал третьего фигуранта дела об убийстве спецназовца
Красногорский городской суд в рамках дела об убийстве спецназовца арестовал подозреваемого в хулиганстве экономиста Сурена Маркосяна, передает РИА «Новости».
По данным агентства, суд арестовал Маркосяна до 2 августа.
Как отмечается, Маркосян подозревается в групповом хулиганстве.
При этом подозреваемый заявил, что не имеет никакого отношения к драке.
Ранее сообщалось, что суд арестовал предполагаемого убийцу спецназовца.
Бывший спецназовец Никита Белянкин погиб ночью 1 июня в драке, когда попытался заступиться за прохожего, которого избивала толпа.