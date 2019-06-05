В фонде рассказали о разговоре с директором отказавшей детям с ВИЧ турбазы

Руководство базы отдыха в Нижегородской области принесло извинения за отказ принять на отдых детей с ВИЧ, сообщает ТАСС.

Глава благотворительного фонда «СТЭП» Ольга Кузьмичева также рассказала, что допускает дальнейшее сотрудничество с турбазой возможно при условии, что ее сотрудники пройдут специальный курс обучения.

«А дальше уже будет внутреннее разбирательство, кто из сотрудников отказал нам и по какой причине», — рассказала она.

В Нижнем Новгороде детей с ВИЧ не пустили на отдых в спортивную деревню. Руководство турбазы пояснило, что коллектив отказался работать с ВИЧ-позитивными людьми, опасаясь за жизнь собственных детей. По факту нарушения прав на детский отдых Следственным комитетом организована проверка.