На известном курорте оборвалась канатная дорога, есть погибший
В Швейцарии на известном горнолыжном курорте Энгельберг оборвалась канатная дорога, сообщает издание Tribune de Geneve.
В результате один человек погиб, еще несколько получили ранения.
Трагедия произошла в ходе ремонтных работ, все пострадавшие оказались местными рабочими.
Причина инцидента устанавливается.
В марте 2018 года в результате повреждения канатной дороги в грузинском Гудаури подъемник поехал в обратную сторону, пострадали более десяти человек.