На известном курорте оборвалась канатная дорога, есть погибший

В Швейцарии на известном горнолыжном курорте Энгельберг оборвалась канатная дорога, сообщает издание Tribune de Geneve.

В результате один человек погиб, еще несколько получили ранения.

Трагедия произошла в ходе ремонтных работ, все пострадавшие оказались местными рабочими.

Причина инцидента устанавливается.

В марте 2018 года в результате повреждения канатной дороги в грузинском Гудаури подъемник поехал в обратную сторону, пострадали более десяти человек.