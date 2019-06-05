Определены самые грязные регионы России

Специалисты после ряда исследований определили, какие регионы страны можно считать самыми грязными. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные общественной организации «Зеленый патруль».

На первом месте расположился Красноярский край. Он признан самым грязным регионом России. Также в этот рейтинг вошла Челябинская, Нижегородская, Оренбургская, Иркутская и Свердловская области.

По словам специалистов, эти регионы объединяет то, что они не могут запустить мусорную реформу, поэтому испытывают затруднения при переработке отходов.

Кроме того, специалисты назвали самые чистые российские области. В частности, это Тамбовская область, за ней следуют Алтайский край и Республика Алтай.

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