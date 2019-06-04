Арестован выстреливший в голову 5-летнему мальчику полицейский

Арестован второй полицейский, подозреваемый в убийстве 5-летнего мальчика. Об этом сообщают «Украинские новости».

Как отмечается, Голосеевский районный суд Киев арестовал полицейского Владимира Петровца на 60 суток.

По данным издания, Петровец отрицает, что выстрелил ребенку в голову.

4 июня был суд также арестовал на два месяца без возможности внесения залога полицейского Ивана Приходько.

Ранее сообщалось, что умер раненный полицейскими в голову 5-летний ребенок.

31 мая 5-летний мальчик, гулявший в компании друзей, получил огнестрельное ранение головы. По имеющимся данным, выстрел произвели полицейские, которые рядом тренировались стрелять. Во время предполагаемого преступления они находились не при исполнении служебных обязанностей в состоянии алкогольного опьянения.