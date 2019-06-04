Назван зачинщик драки с убитым спецназовцем

Стало известно имя зачинщика конфликта, из-за которого скончался спецназовец Никита Белянкин. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Как отмечается, им стал 28-летний Александр Сергеев. Зайдя в кафе, он сказал, что «много чурок». После этого началась драка.

В настоящее время Сергеев находится в больнице. Он уверяет, что не говорил ничего оскорбительного, однако это отрицают свидетели.

Ранее сообщалось, что в убийстве бывшего спецназовца заподозрили выходцев из СНГ.

Никита Белянкин был убит в драке, когда попытался заступиться за прохожего, которого избивала толпа. Дело об убийстве экс-бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина передано в центральный аппарат Следственного комитета