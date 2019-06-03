«Не поделили жену»: раскрыта тайна гибели полицейских в ЯНАО

В ЯНАО в городе Ноябрьске обнаружили тела двух полицейских, сообщает РЕН.

По данным телеканала, причиной гибели сотрудников правоохранительных органов стал «любовный треугольник».

Как сообщается, мужчины работали участковыми. По данным СМИ, Андрей М. якобы заподозрил свою жену в измене с его коллегой Владимиром А. Мужчина ворвался к нему в кабинет и убил соперника.

После этого он забрал его машину, уехал на другой гонец города, где покончил с собой.

В настоящее время сотрудники МВД расследуют обстоятельства трагедии.