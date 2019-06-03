WP: Трамп направляется в переживающую хаос Европу

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, которого авторы The Washington Post сравнивают со слоном в посудной лавке, возвращается в Европу, где во время предыдущих визитов он устанавливал важные дружественные отношения, а также обижал тех, кто его приглашал.

На этот раз он встречается с союзнической Британией, когда на ее территории царит смятение и слышатся призывы возобновить демократические договоренности.

Отмечается, что визит американского лидера, который продлится неделю, будет включать торжественные и официальные мероприятия. Трамп встретится с британской королевой Елизаветой II, примет участие в мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии, по обеим сторонам Ла-Манша и совершит первый визит в качестве главы государства на территорию Ирландии, где он остановится в одном из прибрежных гольф-клубов.

Как подчеркивает газета, визит Трампа происходит в момент неопределенности: на родине его ждет новый раунд споров об импичменте, а на другой стороне Атлантического океана встречает нестабильность. Британский премьер Тереза Мэй уйдет в отставку всего через несколько дней после визита Трампа, а французский президент Эммануэль Макрон должен использовать 75-ую годовщину высадки союзных войск в Нормандии для призыва укрепить интернациональные связи, которые расстроил президент США.

Трамп должен прибыть в Лондон 3 июня, где в течение двух дней он поучаствует в ряде помпезных мероприятий — встретится с членами британской королевской семьи и роскошно пообедает в Букингемском дворце. Весьма вероятно, что его визит будет омрачен демонстрантами, которые во время его прошлого приезда летом 2018 года наводнили улицы и запустили в воздух надувной шар в виде Трампа-младенца.

В прошлом году американский лидер показал себя неблагодарным гостем, который раскритиковал Мэй в интервью за несколько часов до приземления в Британии. В этот раз он повел себя так же, не тронув Мэй, но похвалив ее противника Бориса Джонсона, который бы стал ее отличной заменой. Перед вылетом из США Трамп снова вмешался во внутренние дела Соединенного Королевства, когда сказал, что может во время своего визита встретиться со сторонником Brexit Найджелом Фаражем. Кроме того, он нелестно высказался насчет мэра Лондона Садика Хана, который в преддверии визита президента США назвал его «глобальной угрозой». Американский лидер заявил, что он не слишком высокого мнения о Хане и не заинтересован во встрече с ним. Также Трамп оказался в центре внимания после того, как назвал герцогиню Сассекскую Меган «злобной». Хотя политик переложил всю вину за свое слова на «фейковые» СМИ, он снова оказался в невыгодном свете.

В среду, 5 июня, Трамп отправится в Ирландию, а центральной частью его визита станут двухдневные мероприятия в честь 75-ой годовщины высадки союзных войск в Нормандии. По обе стороны Ла-Манша обеспокоены тем, как будет вести себя Трамп, который может быть предвзятым в моменты, когда нужно на время забыть о существующих национальных и политических противоречиях, отмечает WP.