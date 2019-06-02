Главу колонии и его заместителя уволят после скандала с пиром заключенных

Замдиректора ФСИН России Валерий Максименко заявил, что вскоре уволят главу орловской колонии колонии №2 в Ливнах после появившегося видео, на котором заключенные «пируют» на Пасху. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Уточняется, что уволить также пообещали и заместителя начальника колонии.

По словам Максименко, сотрудники перестали держать в своих руках ситуацию в колонии.

«У них заключенные собираются сами по себе — это вопиющее нарушение, просто безобразие», — подчеркнул Максименко.

На опубликованном местными СМИ видео один из заключенных предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами от криминальных авторитетов.

Ранее сообщалось, что пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура.