Грузчик попал в реанимацию после падения с лестницы в Шереметьево

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В московском аэропорту Шереметьево грузчик сорвался с лестницы при погрузке багажа в самолет, передает РЕН ТВ.

Пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован в реанимацию.

Обстоятельства выясняются.