Названы самые грибные места в столичном регионе

Миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский назвал самыми грибными местами Подмосковья Дмитровский, Серпуховской и Каширский районы, а также Шатуру и Звенигород. Об этом сообщает «Радио 1».

Также он отметил, что грибов в лесах становится больше по мере отдаления от Москвы, так как там ниже антропогенная нагрузка.

По его словам, в текущем году наблюдается самая активная за последние пять лет «грибная волна», которую он объяснил ранним приходом весеннего тепла и обилием влаги.

В 2018 году сообщалось, что погибшая семья в подмосковной Электростали могла отравиться грибами.