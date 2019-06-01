Полиция Судана открыла огонь по протестующим
Военная полиция Судана открыла огонь по демонстрантам в Хартуме у моста Нил аль-Азрак, в 500 метрах от штаба общего управления вооруженных сил в Хартуме, передает РИА «Новости».
По данным агентства, протестующие требуют передать руководство страной гражданским властям.
Сообщается, что военная полиция пыталась разобрать установленные митингующими баррикады, возникли потасовки и столкновения полицейских с демонстрантами, после чего военные открыли огонь.