Женившийся на собственной дочери американец попал за решетку

В США житель штата Небраска был осужден за то, что женился на собственной дочери. Об этом сообщает Omaha World-Herald.

Как отмечается, сотрудники правоохранительных органов получили осенью 2018 года сообщение о том, что 40-летний Трэвис Филдгроув и 21-летняя Саманта Кершнер, являющаяся его дочерью, состоят в половой связи.

Впоследствии оба подтвердили, что это правда и что они состоят в официальном браке с 1 октября.

Уточняется, что отец встретился с собственной дочерью всего лишь три года назад, до этого они ни разу не встречались. Сам мужчина заявил, что не считал Кершнер своей дочерью.

По словам самой Кершнер, причиной близости с отцом стал ее спор с сестрой: кто первых из них соблазнит отца.

Филдгроуву и Кершнер грозило до восьми лет тюрьмы, однако, в итоге, мужчину приговорили к двум годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что американке дали 10 лет тюрьмы за женитьбу на собственной матери.