«Решили пощадить Толстого»: Пушков об изменении русских фамилий на Украине
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков дал комментарий после того, как на Украине решили изменить написание некоторых русских фамилий. Об этом он написал в твиттере.
По его словам, новые правила предполагают, что фамилии на -ой будут писать через -ий, однако Льва Толстого «решили пощадить».
«Толстий» звучало бы столь нелепо, что лишь дискредитировало бы новые правила», — заявил Пушков.
Ранее сообщалось, что в антропонимах, которые заканчиваются на -ск(ий), -цк(ий), появится мягкий знак. Так, например, фамилия «Донской» будет писаться как «Донський».