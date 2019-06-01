Патриарху Варфоломею грозит низложение из-за Украины
Викарий патриарха Антиохии и всего Востока епископ Эрзурумский Кайс допустил, что Всеправославный собор может состояться без Константинопольского патриарха Варфоломея. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам представителя Антиохийского патриархата, они признают Константинопольского патриарха, но в настоящее время он допускает ошибку в связи с ситуацией на Украине.
«И если все православные Церкви соберут Собор без него и примут решение о низложении Константинопольского предстоятеля, то это возможно», — сказал Кайс.
Он добавил, что для созыва Всеправославного собора может быть достаточно инициативы любой православной церкви, которая достигнет соглашения с другими церквями и созовет Собор.
Ранее сообщалось, что Варфоломей не намерен посещать интронизацию Епифания (возведение новоизбранного главы Православной церкви Украины (ПЦУ) в Киеве.