На изменение русских фамилий на Украине отреагировали в Госдуме

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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что новое «Украинское правописание» является продолжением антироссийской кампании. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого стало известно, что редакция «Украинского правописания» обяжет изменить написание некоторых русских фамилий в стране.

По словам Шеремета, власти Украины продолжают деление по национальным и религиозным признакам.

«Это вот продолжение вот какой-то кампании ненавистнической в отношении соседнего государства, братского государства», — отметил Шеремет.

Он также добавил, что Украине следует решать другие, более насущные проблемы — выполнение минских соглашений, восстановление экономики и прекращение войны.

Ранее сообщалось, что Порошенко подписал закон об исключительности украинского языка.

По его словам, данный закон якобы объединяет украинский народ.