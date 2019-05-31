Подросток-«зацепер» погиб на железной дороге в Москве

Следователи выясняют обстоятельства гибели подростка-«зацепера» на железной дороге в Москве, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что по прибытию электропоезда сообщением «Москва – Нара» на конечную станцию, при осмотре подвижного состава, на крыше последнего вагона машинистом было обнаружено тело подростка с явными признаками электротравмы.

По ее словам, на место инцидента выехала следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что двое детей-зацеперов сорвались с электрички в Подмосковье.