Российские школьники высказали свое мнение о ЕГЭ

Российские выпускники рассказали, что думают о Едином государственном экзамене и его влиянии на поступление в вузы. Результаты опроса сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование фонда «Общественное мнение».

По мнению 39% опрошенных школьников, поступать в вузы стало сложнее, чем до введения экзамена. Однако 30%, напротив, считают, что поступление стало легче. Остальные не смогли определиться с влиянием ЕГЭ на поступление в учебные заведения.

Уточняется, что в опросе приняли участие 1,5 тыс. российский выпускников из 104 населенных пунктах страны.

Ранее сообщалось, что школьница умерла во время ЕГЭ по математике.