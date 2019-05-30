Рабочий похитил начальника и попытался сжечь

Уральский рабочий попытался похитить начальника, и чуть не сжег его из-за долгов по зарплате, сообщает Ura.ru.

Уточняется, что работникам одного из предприятий города Реж девять месяцев не выплачивают зарплату. Когда начальник в очередной раз сказал, что денег не будет, рабочий Юрий облил бензином трактор и попытался поджечь, пока начальник оттаскивал его от машины.

После этого между ними завязалась драка, в ходе которой Юрий скрутил начальника, посадил на квадроцикл и попытался отвезти в лес, но когда они ехали по щебенке, начальник выпал и смог сбежать.

В МВД рассказали, что руководство предприятия не заявляло о похищении. На самом предприятии же рассказали, что руководство написало заявление и «хочет влепить Юре лет 20».