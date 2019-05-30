В США выходили самого недоношенного ребенка

Врачи из калифорнийской больницы спасли девочку, которая родилась на 23 неделе беременности. Об этом сообщает «Би-би-си».

Малышка по имени Сайби появилась на свет весом 245 граммов и установила мировой рекорд как самый маленький новорожденный.

Сразу после родов врачи сообщили родителям девочки, что ей осталось жить порядка нескольких часов. Однако спустя пять месяцев Сайби выписывают из больницы. Ее вес достиг 2,5 килограммов, что превзошло все ожидания докторов. Представители клиники в Сае-Диего также заявили: факт выживания малышки можно объяснить тем, что после родов у нее не было серьезных осложнений.

Медсестра, которая ухаживала и следила за состоянием девочки, назвала случай с ее выживанием «чудом».

До Сайби самым крошечным выжившим новорожденным ребенком считалась немецкая девочка, родившаяся в весе 252 грамма в 2015 году.

Ранее сообщалось, что самый маленький новорожденный мальчик появился на свет в Японии.