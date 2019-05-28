Задержанный в Косово россиянин попал в больницу
Сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков заявил, что в самопровозглашенной республике были задержаны два члена организации, оба, в том числе россиянин, доставлены в больницы с травмами. Слова Краснощекова передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что миссия с «большой озабоченностью» наблюдает за развитием ситуации в Косово.
«Оба сотрудника были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи в связи с ранениями», — отметил Краснощеков.
Состояние сотрудников миссии он не уточнил.
Ранее глава Косово Хашим Тачи заявил, что россиянин был задержан в ходе мероприятий по борьбе с преступностью. Подробностей об обстоятельствах задержания он не приводил.