В России впервые арестовали «вора в законе» по новой статье

<img src="//img.gazeta.ru/files3/345/12130345/Depositphotos_2695065_l-2015-pic905-895x505-34078.jpg">

В Томске был арестован криминальный авторитет по статье о лидерстве в ОПГ. Об этом сообщает томское УМВД.

Как отмечается, до этого не было случаев ареста по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии», которая появилась в УК в апреле 2019 года.

При этом имя преступника не раскрывается, в пресс-релизе его называют «вором в законе».

Уточняется, что у задержанного обнаружили документы и электронные носители информации, которые являются существенными доказательствами.

В итоге, по решению суда «вор в законе» оказался под арестом на два месяца. Согласно законодательству, ему грозит тюремное заключение сроком от восьми до 15 лет и штраф до пяти миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали участников занимавшейся разбоем ОПГ.