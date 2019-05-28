В России впервые арестовали «вора в законе» по новой статье
В Томске был арестован криминальный авторитет по статье о лидерстве в ОПГ. Об этом сообщает томское УМВД.
Как отмечается, до этого не было случаев ареста по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии», которая появилась в УК в апреле 2019 года.
При этом имя преступника не раскрывается, в пресс-релизе его называют «вором в законе».
Уточняется, что у задержанного обнаружили документы и электронные носители информации, которые являются существенными доказательствами.
В итоге, по решению суда «вор в законе» оказался под арестом на два месяца. Согласно законодательству, ему грозит тюремное заключение сроком от восьми до 15 лет и штраф до пяти миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали участников занимавшейся разбоем ОПГ.