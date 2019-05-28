Аэропорт эвакуировали из-за угрозы взрыва на Сахалине
В Южно-Сахалинске аэропорт эвакуировали из-за анонимного сообщения о «минировании», передает РИА «Новости».
Об этом заявила пресс-секретарь аэропорта «Южно-Сахалинск» Марина Суетинова.
По ее словам, полиция эвакуировала людей из здания аэропорта.
Она также добавила, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят все необходимые операции.
Ранее сообщалось, что пассажиры были эвакуированы из международного аэропорта Сочи из-за сообщения о «минировании» здания.