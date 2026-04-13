В Курской области дрон ВСУ ранил мирного жителя

Хинштейн сообщил о пострадавшем в результате атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автомобиль в районе деревни Викторовка Рыльского района Курской области, в результате чего пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«В результате ранен 47-летний мужчина. У него множественные слепые осколочные ранения, головы, шеи, левой руки и ноги, акубаротравма», — написал глава региона.

По его словам, медики доставляют его в Курскую областную больницу.

Накануне Хинштейн сообщал, что ВСУ атаковали Курскую область 15 БПЛА за минувшие сутки, несмотря на объявленное Пасхальное перемирие.

По данным чиновника, противник атаковал Курскую область в период с 9:00 мск 11 апреля до 7:00 мск 12 апреля. За этот период времени удалось сбить девять вражеских дронов различного типа из 15.

Губернатор отметил, в результате атак ВСУ в городе Льгове Льговского района ранения получили три человека, в том числе ребенок. Пострадавших госпитализировали.

Ранее президентом России Владимиром Путиным было объявлено пасхальное перемирие.