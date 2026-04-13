Назван природный способ ускорить выведение алкоголя из организма

Смесь на основе цитрусового уксуса и растительного экстракта может ускорять переработку алкоголя и снижать его вред для печени. К такому выводу пришли ученые из Национальный университет Сунчхон. Результаты опубликованы в Food & Function (F&F).

В исследовании изучалась комбинация уксуса из Citrus unshiu (японского мандарина) и экстракта плодов Hovenia dulcis, известного как «конфетное дерево». В экспериментах на животных смесь снижала уровень этанола и его токсичного метаболита ацетальдегида в крови, а также уменьшала повреждение печени и улучшала показатели липидного обмена при регулярном употреблении алкоголя.

Ацетальдегид — это один из ключевых факторов, вызывающих похмелье. При употреблении больших доз алкоголя ферментные системы печени могут не справляться с утилизацией ацетальдегида, что приводит к его накоплению в крови и тканях. Это вызывает тошноту, рвоту, головную боль и слабость.

Дополнительно ученые провели небольшой эксперимент с участием 30 человек. У добровольцев, принимавших смесь, концентрации алкоголя и ацетальдегида в крови оказались ниже, чем у участников группы плацебо. Это указывает на более быстрое выведение алкоголя из организма.

По мнению авторов, эффект связан с активацией ферментов, участвующих в расщеплении алкоголя, а также с антиоксидантными свойствами компонентов, которые помогают защитить клетки печени от повреждений. Исследователи подчеркивают, что полученные данные требуют подтверждения в более масштабных клинических испытаниях.

Ранее был назван неочевидный фактор, повышающий тягу к алкоголю.