Стал известен формат лимита на легионеров в РПЛ со следующего сезона

Российская премьер-лига (РПЛ) со следующего футбольного сезона переходит на более жесткие ограничения по числу иностранных игроков. сообщает журналист Ивен Карпов в своем Telegram-канале.

С чемпионата-2026/27 клубам разрешат включать в основной состав не более 12 легионеров, при этом одновременно на поле смогут находиться не больше семи из них.

Реформа лимита не ограничится одним сезоном. Предполагается ежегодное ужесточение квот. В сезоне-2027/28 планка опустится до схемы «11 легионеров в заявке — 6 на поле».

В ноябре стало известно о подписании министром спорта Михаилом Дегтяревым указа о введении нового лимита на легионеров в РПЛ до конца 2025 года.

Согласно документу, окончательные нормативы вступят в силу с сезона-2028/29, а до этого будет действовать переходный период. Как и анонсировалось ранее, в заявке команды на сезон сможет быть не более десяти иностранных футболистов, при этом на поле одновременно смогут находиться лишь пять легионеров.

До окончания текущего сезона-2025/26 в РПЛ клубы имеют право заявлять до 13 иностранцев и одновременно выпускать на поле до восьми из них. Нововведения вступят в силу с начала следующего чемпионата.

Ранее Федор Смолов поддержал ужесточение лимита в РПЛ.

 
Не разрешай за собой следить: как распознать приложение, которое крадет ваши данные
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!