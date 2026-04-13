Юрий Грымов перезапускает спектакль о Матрешках в театре Модерн

В московском театре Модерн состоится премьера обновленной версии спектакля Юрия Грымова «Матрешки-кудапрешки». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе театра.

В основе постановки — более ранняя работа режиссера «Матрешки на округлости Земли», но в новой редакции, с участием народной артистки РФ Лики Нифонтовой. Премьера состоится 18 апреля в 18:00.

В основу постановки легла история о женщинах — матерях, женах, возлюбленных. Отмечается, что героини спектакля — разные по судьбе, но единые в главном: они готовы бороться за своих близких до конца, а если потребуется — и после него.

«Режиссер собрал их со всей округлости Земли, чтобы показать зрителю тонкий, светлый, сильный и одновременно хрупкий мир женской души <...> На долю главных героинь выпадает много испытаний, но «матрешки» справятся со всеми трудностями, ведь Бог всегда на стороне женщин!», — говорится в описании постановки.

Создатели обещают зрителю захватывающий сюжет, искрометный юмор и много музыки. В спектакле, как отмечают в театре, прозвучит настоящий гимн любви к русским женщинам.

