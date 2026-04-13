Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Армия

На Украине готовятся к перехвату «Орешника» из космоса

Депутат Вениславский: на Украине идут испытания средств для перехвата «Орешника»
Ukrainian Armed Forces/Reuters

На Украине ведутся испытания технологий, которые якобы позволят перехватывать российские ракеты средней дальности «Орешник». Об этом сообщил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью «РБК-Украине».

«Перехватить «Орешник» можно с наибольшей эффективностью до момента разделения боевых блоков от ракетоносителя в космосе», — пояснил Вениславский.

Он уточнил, что подразделения Главного управления разведки (ГУР) Украины во время военного конфликта с Россией уже дважды успешно проводили секретные запуски своих ракетоносителей в космос. Первый раз их вывели на высоту более 100 километров, во второй — 204 километра.

По словам депутата, для этих целей на Украине ведется создание системы, которая будет использоваться как «воздушный космодром». Он уточнил, что формирование полноценных Космических сил в стране планируется в ближайшие 3—5 лет.

До этого украинский Telegram-канал Insider UA сообщил, что российские войска готовятся нанести удар по Украине с применением ракетного комплекса «Орешник». В публикации утверждается, что Вооруженные силы РФ якобы готовят массированную ракетную атаку на несколько населенных пунктов на Украине, в том числе Киев, Львов и Староконстантинов. По информации авторов канала, ракеты для «Орешника» уже находятся на полигонах и готовы к использованию.

Ранее в РФ рассказали о бессилии Запада перед «Орешником».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
