Появилось фото девочки, которую искусала стая собак в Красноярском крае

Кадр из видео/Telegram-канал «Kras Mash»

Появилось фото ребенка, на которого набросилась стая агрессивных собак в Красноярском крае. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Девочка получила множество рваных ран во время нападения стаи собак. Ранения у ребенка зафиксировали в том числе и на голове — на фото видно бинты на голове и руках малолетней. Отмечается, что раны не глубокие. Глава Таймыра Алексей Членов вылетел на место происшествия.

Инцидент произошел в поселке городского типа Диксон. По предварительным данным, отец оставил дочь играть на детской площадке, а сам на несколько минут отлучился в магазин.

Пока его не было, бездомные собаки напали на ребенка. На это обратил внимание прохожий и спугнул животных.

Ранее собаки искусали двухлетнюю девочку, сбежавшую из детского сада.

 
Не разрешай за собой следить: как распознать приложение, которое крадет ваши данные
