Во Франции заявили о готовности решать проблему в Ормузском проливе

Франция готова участвовать в разблокировании Ормуза только после окончания конфликта

Франция готова поддержать операцию по разблокировке Ормузского пролива только после завершения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом в эфире телеканала LCI заявил министр-делегат по делам Европы при французском МИД Бенжамен Аддад.

«Нужно найти дипломатический подход к решению вопроса ядерной программы Ирана, <...> а затем, после военных операций, обеспечивать открытие и свободу судоходства в Ормузском проливе», — сказал дипломат.

12 апреля стало известно, что США начнут блокаду Ормузского пролива после срыва ключевых договоренностей с Ираном. Американский флот начнет отслеживать и задерживать суда в международных водах, если те платят Ирану пошлины, и заняться уничтожением мин в акватории.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом заявил, что Париж готов оказать содействие в обеспечении безопасного судоходства в Ормузском проливе.

Ранее СМИ узнали о готовности Ирана к любому исходу переговоров с США в Исламабаде.